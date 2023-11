Slalom de Gurgl: Yule 5e, triplé autrichien

Daniel Yule a pris la 5e place du premier slalom de Coupe du monde à Gurgl. Les Autrichiens ont réussi le triplé grâce à Manuel Feller, Marco Schwarz et Michael Matt.

Il n'a pas manqué grand-chose à Daniel Yule pour signer le 16e podium de sa carrière en slalom. Trois centièmes. Trois fois rien. Un petit coup de carre intempestif.

Moyen le matin avec une 13e place, Daniel Yule a plutôt bien négocié son deuxième passage. Malheureusement et alors qu'il a compté jusqu'à 0''42 d'avance, le skieur du Val Ferret n'a pas eu les centièmes de son côté, laissant Michael Matt et Dave Ryding devant lui pour trois centièmes. Dans l'aire d'arrivée, Yule a exprimé sa colère.

Au final, Yule manque le podium de peu mais termine meilleur Suisse. Alors que Loïc Meillard (4e), Ramon Zenhäusern (8e) et Marc Rochat (9e) avaient intégré le top 10 en matinée, ils ont raté leur second passage.

Loïc Meillard avait mieux performé que ses compatriotes en matinée. 4e à 1''10 du leader, le Valaisan d'origine neuchâteloise avait produit du bon ski. Mais comme en géant à Sölden où il avait perdu un ski, le skieur d'Hérémence n'a pas rallié l'arrivée après avoir enfourché sur le haut.

Rochat et Zeno reculent

Marc Rochat n'a pas su non plus confirmer. Le Vaudois, 4e lors des finales de Soldeu, n'a pas attaqué le mur de la meilleure des façons, abandonnant une seconde. Rochat a reculé en 19e position.

Situation similaire pour Ramon Zenhäusern. Le géant de Bürchen avait limité la casse en prenant la 8e place le matin. La deuxième manche a tourné au calvaire pour une 22e place finale. Et le Haut-Valaisan n'a pas commis de grosse faute, il n'a simplement pas trouvé la bonne formule sur les hauts de la station autrichienne.

Si le résultat s'ensemble des Suisses s'apparente à une déception, six d'entre eux ont pu se hisser en deuxième manche. Respectivement 27 et 29e après le run initial, Luca Aerni et Tanguy Nef ont réussi une petite remontée pour terminer ex-aequo au 20e rang.

Course perturbée

Ce slalom de Gurgl a tourné à la fiesta autrichienne. Largement en tête le matin, Manuel Feller a résisté à la pression pour devancer Marco Schwarz de 0''23 et signer son troisième succès en Coupe du monde.

A noter encore que la course a été interrompue quelques minutes aux alentours de 14h30 en raison de protestataires défenseurs du climat. Cette action n'a pas ravi Henrik Kristoffersen qui a dû être retenu dans l'aire d'arrivée.

