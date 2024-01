Marco Odermatt remporte sa première descente Coupe du monde

Six jours après son triomphe en géant sur la Chuenisbärgli à Adelboden, Marco Odermatt a fêté son premier succès dans une descente de la Coupe du monde à Wengen.

Auteur d'une course de rêve, Odermatt a pris revanche sur le Français Cyprien Sarrazin, deuxième, qui l'avait battu de 9 centièmes à Bormio. Le troisième est le vainqueur de l'an dernier, le Norvégien Aleksandr Kilde, qui a couru malade.

Oermatt a réalisé une course de rêve sur le tracé raccourci du Lauberhorn. A comparer avec la course qui lui avait permis d'être sacré champion du monde de descente aux Championnats du monde l'an dernier à Courchevel. Le Nidwaldien de 26 ans a passé à la perfection tous les passages-clés comme la Minschkante, le Büggli-S et le S d'arrivée. Dans quatre des cinq secteurs, il a réalisé les meilleurs temps.

Tir groupé des autres Suisses

Les Autrichiens ont déçu sur cette première des deux descentes de Wengen. Ils attendent toujours une place sur le podium après quatre courses cette saison. Le meilleur d'entre eux est le routinier Otmar Striedinger.

Les autres Suisses ont réussi un tir groupé autour de la dixième place à une seconde et demie du vainqueur avec le Valaisan Justin Murisier (10e), Niels Hintermann (11e) et le Fribourgeois Alexis Monney (12e). Stefan Rogentin, troisième du premier entraînement mardi, a déçu en concédant près de 2,2 secondes.

La course a été disputée sur un format raccourci avec un départ juste au-dessus du Hundschopf. Samedi, elle aura lieu son tracé original de 4 km où les coureurs seront en piste pendant deux minutes et demie, soit 45 secondes de plus que ce jeudi.

Le riche programme de courses de Wengen proposera ce vendredi un Super-G (départ à 12h30).

/ATS