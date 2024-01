Marc Lauenstein et Céline Lallier Chopard remportent la Course de l’Heure

Marc Lauenstein et Céline Lallier Chopard s’impose dans le froid franc-montagnard. Le Neuchâtelois a remporté une Course de l’Heure très serrée dimanche après-midi aux Breuleux. L’épreuve comptait comme 1re manche du Viteos Ski Tour. Marc Lauenstein a réalisé 12 fois la boucle de 1700m tracée au nord de la rue du Peuchapatte en 1h01’06’’. Il a devancé Mathieu Magnin qui a réalisé le même nombre de tours en 17’’ de plus que le vainqueur. Le Français Antoine Déjardin a pris la 3e place en bouclant son dernier tour 24’’ après le lauréat du jour.

Côté féminin, la skieuse française Céline Lallier Chopard s’est imposée devant deux régionales. Elle a réalisé 12 tours en 1h01’35’’. Laura Jeanneret du SC La Brévine a pris le 2e rang avec ses 11 tours (1h06’32’’). L’athlète du SC Saignelégier Marianne Froidevaux est montée sur la 3e marche du podium grâce à ses 9 boucles (1h02’37’’).

Les organisateurs se sont dits satisfaits de la manifestation qui n’avait pas pu avoir lieu l’année dernière à cause du manque de neige. Les résultats sont à retrouver ici. /fwo