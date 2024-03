Championnats de Suisse: Meillard en or en géant

Loïc Meillard a décroché à Lenzerheide son deuxième titre national en géant après 2022. En l'absence de Marco Odermatt, il a devancé Gino Caviezel de 0''47 et Sandro Zurbrügg de 0''75.

Meillard (27 ans) était deuxième après le parcours initial, à 0''21 de Justin Murisier. Mais celui-ci a manqué sa seconde manche et aSki reculé au 10e rang. Marco Odermatt, qui était le tenant du titre, a cette fois renoncé à s'aligner. Il s'est rendu en vacances en Egypte avec son amie.

Premier titre pour Nicole Good

Nicole Good (26 ans) a pour sa part obtenu son premier titre national en remportant le slalom devant Aline Höpli et Lorina Zelger. Mais c'est Michelle Gisin (30 ans) qui aurait dû l'emporter. La double championne olympique de combiné (2018/2022) n'a encore jamais été sacrée au niveau national. Elle a obtenu une fois l'argent et six fois le bronze, mais jamais l'or.

A Lenzerheide, elle a dominé la manche initiale, prenant notamment 1''32 à Nicole Good. En finale, elle a encore augmenté son avance... avant de ralentir nettement sur la fin, de manière volontaire! Michelle Gisin a ainsi montré avoir les capacités pour gagner, mais elle a choisi de laisser les points FIS aux jeunes skieuses qui en ont plus besoin qu'elle. Un geste généreux, mais qui fera sans doute parler.

/ATS