Federica Brignone remporte le géant d'ouverture

Federica Brignone a remporté samedi le géant d'ouverture de Sölden. L'Italienne a décroché sa 28e victoire en Coupe du monde en s'imposant devant Alice Robinson et Julia Scheib.

Troisième après la première manche, la skieuse du Val d'Aoste s'est montrée plus régulière que Mikaela Shiffrin. L'Américaine, qui fermait le portillon de départ, n'a signé que le 27e temps du deuxième tracé pour finir à la 5e place finale (+1''21).

Deuxième, la Néo-Zélandaise Alice Robinson a été battue pour 17 centièmes. Devant son public, l'Autrichienne Julia Scheib a pris la troisième place (+1''08), son premier podium en individuel en Coupe du monde.

Les Suissesses en retrait

Sans Lara Gut-Behrami, qui a déclaré forfait samedi matin, les Suissesses n'ont pas créé la surprise en Autriche. Camille Rast a été la meilleure skieuse helvétique avec son 12e rang final.

A la 13e place après la première manche, Michelle Gisin a mal négocié l'entame du mur lors de son deuxième passage et a glissé au 22e rang. Simone Wild et Wendy Holdener, les deux autres Suissesses qualifiées pour la deuxième manche, ont terminé respectivement 25e et 28e.

/ATS