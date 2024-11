Slalom de Levi: Meillard 3e, Nef 5e, Noël s'impose

Loïc Meillard a décroché la 3e place du slalom Coupe du monde de Levi. Le Valaisan d'origine neuchâteloise n'a été battu que par Clément Noël et Henrik Kristoffersen.

Loïc Meillard est bel et bien au rendez-vous et ce n'était pas garanti après la blessure qui l'avait empêché de participer au géant de Sölden. Victime d'une déchirure dans le dos, entre des vertèbres, le skieur d'Hérémence n'a pu confirmer sa participation que cette semaine.

Et pour aller chercher son septième podium dans la discipline, le Valaisan a dû réussir deux manches de haute facture. Sa première fut plus aboutie que sa deuxième, mais l'important est que cela lui a permis de monter sur la boîte. Car au final, seuls Clément Noël et Henrik Kristoffersen sont allés plus vite que lui. Noël a joué les intouchables avec 0''80 d'avance sur le Norvégien et 0''95 sur Meillard.

La Suisse a pu s'enthousiasmer une deuxième fois grâce à la 5e place de Tanguy Nef. Décevant l'hiver dernier, le skieur de Veyrier a opéré un retour au premier plan. Le Genevois, qui n'avait plus intégré le top 10 depuis janvier 2022 à Schladming, a même obtenu le meilleur résultat de sa carrière.

Entre les deux Helvètes, on retrouve Lucas Pinheiro Braathen. Oeuvrant désormais sous pavillon brésilien, le Norvégien a prouvé que sa saison blanche l'an dernier n'avait pas altéré son talent.

Zenhäusern et Yule décevants

Cela s'est moins bien passé pour les deux Valaisans Ramon Zenhäusern (20e) et Daniel Yule (22e). Les deux hommes ont reculé dans la hiérarchie lors de leur deuxième passage, sans que l'on puisse évoquer un premier effort impactant.

Luca Aerni n'a lui jamais trouvé la clef sur cette piste et n'a malheureusement pas passé le cut avec son 41e rang à 2''39. Quant à Marc Rochat, il a connu l'élimination en matinée, semblant incapable de conduire ses skis de manière optimale, comme si ses lattes manquaient d'accroche.

Pour son premier slalom depuis 2072 jours, Marcel Hirscher n'a pas pu s'inviter pour un deuxième round en terminant 47e à 2''59.

Les slalomeurs auront l'occasion de remettre ça le week-end prochain à l'occasion des épreuves de Gurgl.

/ATS