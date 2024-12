Des conditions « optimales » pour la Course de l’Heure

Grâce à la neige tombée la semaine dernière et au froid persistant ces derniers jours, la traditionnelle Course de l’Heure pourra bien se tenir ce dimanche 5 janvier aux Breuleux dans les Franches-Montagnes. Les organisateurs du Ski-Club Les Breuleux annoncent des conditions « optimales » pour cette épreuve populaire de ski de fond skating comptant comme la 1re étape du Viteos Ski Tour, championnat régional pour les fondeurs. Les adultes devront parcourir une boucle de 1,7 km le plus de fois possible en une heure (départ à 14h15, voir programme détaillé ci-dessous), une variante moins exigeante permet de le faire sur une demi-heure. La course des enfants se déroulera sous la forme d’un ski-cross en skating. /comm-jpi