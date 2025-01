La Course de l’heure a bravé le redoux

La Course de l’heure a lancé la saison des compétitions de ski de fond dans la région. Dimanche, près de 200 fondeurs ont pris le départ de la course rebaptisée « Mémorial Ismaël Willemin », en hommage à cet ancien membre du comité du ski-club organisateur des Breuleux décédé l’an dernier. Malgré le redoux et la pluie, la course a pu se dérouler normalement et c’est Pierre Maccagnan du ski-club de Bex qui s’est imposé après avoir réalisé 11 tours soit 21,45 km en une heure. Wilma Lauenstein du ski-club de La Vue-des-Alpes a remporté la course « dames » après avoir bouclé 9 tours soit 17,55 km. Retrouvez les résultats complets ici. /comm-mmi