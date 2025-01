Amélie Klopfenstein : « Un premier slalom en Coupe du monde, c’est particulier »

La skieuse de La Neuveville a été surprise par l’organisation d’un tel évènement, mais elle ne s’est pas laissée ronger par la pression. « Le matin, j’étais un peu stressée quand même, mais au final au départ ça allait. Je me suis dit que c’était du ski et que c’est toujours la même chose. Ça reste des portes rouges et bleues. Etonnement, je n’étais pas si stressée que cela, peut-être même moins qu’avant certaines courses de Coupe d’Europe », sourit-t-elle. Amélie Klopfenstein a envie de prendre plus de départ et de se hisser parmi les 30 meilleurs de la première manche un jour. Toutefois, elle est consciente que pour cela, elle va devoir prouver en Coupe d’Europe et ça commence dès ce week-end à Spindleruv en République Tchèque. /lge