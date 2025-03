Les skieurs suisses en quête de nouveaux globes à Sun Valley

La saison de Coupe du monde de ski alpin touche à sa fin. Les finales débutent ce samedi à Sun Valley aux Etats-Unis. Les Suisses ont encore quelques globes à aller chercher. Notre envoyé spécial sur place Johan Tachet de SkiActu a évoqué les enjeux de ces dernières courses de la saison dans « La Matinale ». Lara Gut-Behrami peut encore espérer remporter un 6e globe en Super-G. Elle devra faire mieux que l’Italienne Federica Brignone qui occupe pour l’instant la tête de la spécialité. « Federica Brignone finit cette saison en trombe alors que Lara Gut-Behrami peine à surfer sur une dynamique constante. Je donne l’avantage à l’Italienne », estime Johan Tachet. Camille Rast pourrait, elle, remporter son premier globe en slalom. Elle devra faire mieux que la Croate Zrinka Ljutic. « Reste à savoir comment Camille va gérer sa chute d’il y a un mois, elle n’est pas encore complètement remise. Là aussi, avantage à la Croate », analyse Johan Tachet qui salue une saison « plus que réussie » pour le ski suisse et « une saison de tous les superlatifs pour Marco Odermatt, même s’il a moins dominé ». En slalom, Loïc Meillard « est lui aussi en pleine bourre. La neige et la piste devraient lui convenir et je ne serais pas surpris qu’il coiffe Henrik Kristoffersen au poteau », avance Johan Tachet. Les premières finales se déroulent samedi avec les descentes et la saison se terminera jeudi avec les slaloms. /mmi