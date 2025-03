Une saison historique pour le ski suisse

C’est une saison historique qui s’achève pour le ski suisse. Les Helvètes ont remporté cinq globes sur dix possibles. Le record de podiums en une saison qui remontait à 1987 et la génération Pirmin Zurbriggen a été battu par les messieurs. Les Mondiaux de Saalbach ont aussi été une réussite totale avec 13 médailles. Notre consultant ski alpin Stéphane Cattin, ancien directeur alpin de Swiss-Ski et actuel directeur de Swiss Snowsports, a dressé le bilan dans « La Matinale ». La star de la saison reste Marco Odermatt qui a remporté quatre globes dont celui du classement général. S’il a moins dominé cette saison, c’est en raison de « la hausse du niveau de l’ensemble de l’équipe, en grande partie grâce à Marco, on doit donc se réjouir du développement de l’équipe dans son ensemble », estime Stéphane Cattin qui salue l’ambiance d’équipe : « ils se poussent, se réjouissent les uns pour les autres et fêtent les victoires ensemble ». Loïc Meillard a lui manqué le globe de slalom pour peu de choses lors des finales jeudi à Sun Valley. « Il fait une saison incroyable et quand on voit comme il se place sur trois disciplines, on ne doit pas être déçu », selon notre consultant. Chez les dames, si Lara Gut-Behrami a remporté le globe du Super-G, Camille Rast a été la révélation de la saison : « Totalement ! Elle s’est montrée au monde dans sa manière de skier et dans sa manière d’être », estime Stéphane Cattin. /mmi