Une jeune skieuse pleine d’ambitions

Une jeune skieuse qui rêve d’atteindre les sommets. Vicky Vallat est en pleine préparation estivale pour une nouvelle saison de ski freestyle. La Prévôtoise de 12 ans a signé de belles performances l’année dernière en slopestyle. Elle a notamment remporté le tour freestyle romand et pris la 2e place des Championnats de Suisse des moins de 13 ans.

Vicky Vallat s’entraîne régulièrement sur un tapis durant l'été. « C’est une rampe exprès pour les skis. Quand on retombe, c’est un gros sac rempli d’air. » Un entraînement qui permet d’exercer certaines figures avant de les réaliser sur la neige. La jeune Prévôtoise participera cet été à un camp avec le cadre valaisan de la discipline à Innsbruck en Autriche. « On est beaucoup donc on peut s’entraider et se motiver », explique Vicky Vallat. Elle sera accompagnée de son grand frère : « Il est bien plus fort que moi et il me donne beaucoup de conseils ».