Victoire jurassienne sur le Swiss Nordic Trophy

Thibaud Bregnard de Saignelégier a remporté en U14 la première étape de ce circuit d’épreuves ...
Victoire jurassienne sur le Swiss Nordic Trophy

Thibaud Bregnard de Saignelégier a remporté en U14 la première étape de ce circuit d’épreuves nationales dédié à la relève ce week-end au Tessin en ski de fond.

Thibaud Bregnard a remporté sa première victoire sur le Swiss Nordic Trophy. (Photo : Emilie Heger) Thibaud Bregnard a remporté sa première victoire sur le Swiss Nordic Trophy. (Photo : Emilie Heger)

Après quelques podiums réalisés la saison dernière, Thibaud Bregnard a signé ce week-end sa première victoire sur le Swiss Nordic Trophy. Le jeune fondeur du SC Saignelégier, 13 ans, a remporté chez les U14 à Campra au Tessin la première étape de ce circuit d’épreuves nationales dédié à la relève. « La victoire de Thibaud Bregnard n’est pas une surprise. Avec ce qu’il montre à l’entraînement depuis cet automne, je savais qu’il pouvait jouer tout devant, mais il fallait encore le faire et il l’a fait avec la manière », a commenté Alexis Jeannerod, entraîneur du Giron Jurassien. Plusieurs membres du SC Saignelégier étaient alignés en U16 : Mathéo Tschirren a terminé 20e, Yaël Frésard 25e, Johan Cattin 32e et Maxime Vuille 39e. /comm-jpi


 

