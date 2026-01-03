Camille Rast gagne son premier géant

Camille Rast tient sa première victoire de la saison. La Valaisanne a remporté samedi le géant ...
Photo: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Camille Rast tient sa première victoire de la saison.

La Valaisanne a remporté samedi le géant de Kranjska Gora, cueillant ainsi son premier succès dans cette discipline en Coupe du monde et le troisième au total sur le Cirque blanc.

Elle 'tournait autour' depuis plusieurs semaines. Deuxième du slalom de Courchevel le 16 décembre, deux fois 2e à Semmering le week-end précédent avec 0''14 de retard en géant et 0''09 en slalom, Camille Rast a transformé l'essai dimanche en Slovénie.

En tête après une première manche qu'elle avait été la première à négocier, la skieuse de Vétroz refermait pour la première fois le portillon en géant. Et elle n'a pas failli: elle a conservé 0''20 d'avance sur Julia Scheib (2e), qui pointait au 5e rang après la première manche avec 0''41 de retard.

Camille Rast a ainsi décroché son troisième succès en Coupe du monde, après avoir triomphé deux fois en slalom l'hiver dernier (à Killington et à Flachau). Sa régularité est remarquable: si l'on excepte les deux premières courses de l'hiver, le géant de Sölden (15e) et le slalom de Levi (15e) lors desquelles sa hanche la faisait encore beaucoup souffrir, elle n'a pas quitté le top 10.

La championne du monde 2025 de slalom en est à huit top 5 sur ses neuf derniers départs, avec désormais quatre podiums d'affilée. Elle pointe par ailleurs au 2e rang de la Coupe du monde de géant, certes loin derrière Julia Scheib (à 119 longueurs), et conserve la 2e place du classement général.

Top 20 pour Sue Piller

Quatre autres Suissesses ont marqué des points dans ce sixième géant de la saison, mais aucune d'elles n'a pu prendre place parmi les 15 premières. Wendy Holdener, probante 15e à Semmering, a déçu: la Schwytzoise a perdu quatre rangs en deuxième manche pour se classer 23e.

Jolie performance en revanche de Sue Piller. La Fribourgeoise de 20 ans a pris des risques sur le second parcours, commettant certes une grosse faute pour terminer 20e. Elle inscrit ainsi pour la troisième fois des points en Coupe du monde, après ses 20e et 28e places obtenues début décembre au Mont-Tremblant.

La 'revenante' Simone Wild (32 ans) a par ailleurs fini 26e, juste devant la jeune Dania Allenbach (18 ans) qui effectuait ses débuts sur le Cirque blanc samedi.

/ATS
 

