Slalom d'Adelboden: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dimanche dans le slalom de Coupe du monde d'Adelboden, remporté par le Français Paco Rassat.

Le meilleur d'entre eux, Tanguy Nef, s'est classé 8e, alors que Loïc Meillard a enfourché sur le second tracé.

Le bouillant public attendait beaucoup de 'ses' skieurs au lendemain du succès de Marco Odermatt en géant. Mais il a dû déchanter. En embuscade après le premier parcours (5e à 0''38 de la tête), Loïc Meillard est parti à la faute en finale alors qu'il semblait en mesure d'aller chercher la 1re place provisoire.

C'est donc Tanguy Nef qui a signé la meilleure performance helvétique, s'offrant ainsi son quatrième top 10 de la saison en six slaloms disputés. Sa régularité est remarquable. Mais le Genevois, pas suffisamment performant sur le haut de la piste Chuenisbärgli, visait plus haut.

Toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, Tanguy Nef a concédé 0''70 à Paco Rassat. Troisième le matin, Rassat a brillé sur le second tracé pour s'offrir à 27 ans sa deuxième victoire sur le Cirque blanc après Gurgl en novembre. Les Norvégiens Atle Lie McGrath et Henrik Kristoffersen complètent le podium.

Zenhäusern dans le top 15

Ramon Zenhäusern a quant à lui profité du soleil d'Adelboden pour se refaire une santé. Le Haut-Valaisan, 26e sur le premier tracé, a livré une deuxième manche très propre pour remonter au 15e rang. Le vice-champion olympique 2018 de la spécialité affichait jusqu'ici une 25e place comme meilleur résultat de l'hiver.

Deux autres Suisses ont fini parmi les 30 premiers. Marc Rochat a enfin cueilli ses premiers points dans cet exercice 2025/26. Le Vaudois, excellent 17e le matin avec son dossard 37, espérait cependant mieux que son 24e rang final.

Daniel Yule n'a pas non plus su totalement se libérer. Le Valaisan a manqué son affaire sur le second tracé, perdant cinq places pour terminer 26e. Sa 11e place de Gurgl en novembre demeure son seul résultat probant de la saison, et elle ne 'vaut' qu'un demi-ticket olympique.

