Thibaut Bregnard champion romand

Plusieurs jeunes fondeurs régionaux du Giron jurassien se sont mis en évidence ce week-end aux Diablerets à l’occasion des championnats romands de ski de fond. Thibaud Bregnard du SC Saignelégier, vainqueur de la première étape du Swiss Nordic Trophy fin décembre, a été sacré champion romand dans la catégorie U14. Son coéquipier en club Yaël Frésard est, lui, monté sur la troisième marche du podium en U16. Le Ski Club Saignelégier a d’ailleurs aussi pris la 3e place en relais chez les garçons U16 avec Yaël Frésard et Mattheo Tschirren.

Ces championnats romands étaient coorganisés par les ski-clubs de La Brévine, de La Sagne, de La Vue-des-Alpes et de Saignelégier. « Nous aurions préféré organiser les championnats romands dans l’Arc jurassien, même si finalement l’important est surtout que ces « Romands » soient maintenus au calendrier », a concédé Christophe Pittier, Chef nordique du Giron Jurassien, en saluant le travail des clubs impliqués. Les fondeurs du Giron jurassien seront encore mobilisés aux Diablerets le week-end prochain, cette fois pour les championnats de Suisse. /comm-jpi