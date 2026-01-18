Slalom de Wengen: Meillard au pied du podium, McGrath s'impose

Loïc Meillard a terminé au pied du podium du slalom de Wengen dimanche. Le Norvégien Atle Lie McGrath a conservé sa couronne devant Lucas Pinheiro Braathen et Henrik Kristoffersen.

Deuxième ex aequo de la première manche, Meillard n'a signé que le 17e temps sur le second tracé, insuffisant pour monter sur la boîte. Le skieur d'Hérémence a finalement concédé 0''49 à Kristoffersen, qui a décroché le 100e podium de sa carrière en Coupe du monde.

Vainqueur du slalom d'Alta Badia le 22 décembre, Atle Lie McGrath est décidément à l'aise à Wengen, où il s'était déjé imposé l'an dernier. Le Norvégien, qui avait réalisé le meilleur chrono dimanche matin, a signé la 5e victoire de sa carrière sur le Cirque blanc avec la manière.

La remontée d'Iten

La belle histoire dans le camp suisse est venue de Matthias Iten. Le Zougois de 26 ans a obtenu le meilleur résultat de sa carrière avec une magnifique 6e place. Parti avec le dossard 44, il s'est d'abord qualifié sans trembler (23e) avant de faire un bond de 17 rangs en signant le meilleur temps de la deuxième manche.

Leader de la Coupe du monde de slalom, le Français Paco Rassat a perdu de précieux points dans la course au globe en enfourchant sur le second tracé. Il cède le dossard rouge à McGrath, qui compte 21 points d'avance sur Pinheiro Braathen. Loïc Meillard est 8e à 140 points.

/ATS