La Course de l’Heure dominée par la famille Lauenstein

La famille Lauenstein a dominé la Course de l’Heure dimanche aux Breuleux. Chez les dames, Lucia Lauenstein a empoché la victoire en réalisant le tour de 2,3 km à neuf reprises en 1h05’28’’. L’habitante de Cormondrèche et membre du Ski-Club La Vue-des-Alpes a devancé Emilie Heger-Bähler du Ski-Club La Brévine et sa coéquipière Léane Schmid. Du côté des hommes, c’est son fils Erik Lauenstein, âgé de seulement 14 ans, qui s’est imposé en parcourant dix tours en 1h01’57’’ devant le sportif du Ski-Club Saignelégier Christophe Frésard et le fondeur du SC La Brévine Johann Schmid. Au total, le Giron jurassien se félicite dans son communiqué transmis ce lundi après-midi de la participation d’une centaine d’adeptes du ski de fond. La Course de l’Heure est organisée par le SC Les Breuleux et correspond à la 1re étape du Viteos Ski Tour. /comm-nmy