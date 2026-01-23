Doublé suisse en super-G à Kitzbühel

Marco Odermatt s’est imposé devant Franjo von Allmen vendredi lors de la mythique épreuve ...
Doublé suisse en super-G à Kitzbühel

Marco Odermatt s’est imposé devant Franjo von Allmen vendredi lors de la mythique épreuve de Coupe du monde de ski alpin qui se tenait dans la station autrichienne.

Marco Odermatt décroche la première place devant Franjo von Allmen ce vendredi. (Photo : APA/BARBARA GINDL.) Marco Odermatt décroche la première place devant Franjo von Allmen ce vendredi. (Photo : APA/BARBARA GINDL.)

La Suisse signe un doublé en super-G à Kitzbühel. Marco Odermatt s’est imposée ce vendredi dans la station autrichienne. Le skieur nidwaldien a devancé le Bernois Franjo von Allmen de trois petits centièmes. L’Autrichien Stefan Babinsky complète le podium de cette mythique épreuve de Coupe du monde de ski alpin. Il pointe à 0’25’’ du vainqueur. Marco Odermatt remporte ainsi sa deuxième victoire consécutive en super-G sur la Streif.

Un autre suisse figure dans le top-15. Stefan Rogentin a pris la 8e place à 0’45’’ de son compatriote. /fwo


Développement suit


 

