La Chasseralienne 2026 annulée

Le manque d’enneigement et la météo ont contraint les organisateurs à annuler la course de ...
La Chasseralienne 2026 annulée

Le manque d’enneigement et la météo ont contraint les organisateurs à annuler la course de ski-alpinisme prévue le vendredi 6 février.

Une image du départ de Nods qu'on ne verra pas cet hiver. (Photo archives :. la Chasseralienne) Une image du départ de Nods qu'on ne verra pas cet hiver. (Photo archives :. la Chasseralienne)

La onzième édition de la Chasseralienne n’aura pas lieu cet hiver. Les organisateurs ont communiqué lundi soir la décision d’annuler l'épreuve de ski-alpinisme. En cause, le manque persistant de neige et les conditions météorologiques qui ne permettent pas de garantir la sécurité des participants. Plus tôt dans la saison, la course avait déjà été reportée au 6 février dans l’espoir d’une amélioration de l’enneigement sur le massif du Chasseral. La course propose un parcours reliant le téléski de Nods au restaurant du Chasseral, soit un dénivelé de 606 mètres.

« La sécurité des coureurs, des bénévoles et de toutes les personnes impliquées demeure la priorité absolue », indiquent les organisateurs qui donnent d’ores et déjà rendez-vous au public pour une prochaine édition, dans l’espoir de conditions plus favorables. /rce


