Annulation de la Franches Nordique

La pluie et la douceur des températures ont eu raison de la Franches Nordique. La course réservée aux amateurs et spécialistes du ski de fond est annulée alors qu’elle devait se dérouler ce dimanche 15 février. Le SC Saignelégier informe ce vendredi que sa manifestation doit répondre à des critères d’organisation spécifiques en tant qu’étape de la Swiss Loppet de Swiss-Ski. « Les conditions actuelles ne permettent malheureusement pas d’organiser l’évènement dans de bonnes conditions, » a ainsi indiqué Raphaël Dubail, président du SC Saignelégier. Selon les conditions d’enneigement et les possibilités au niveau du calendrier des courses sur la fin de saison, il est possible qu’une manche finale soit organisée par le Giron jurassien et ses ski clubs partenaires. /comm-rce