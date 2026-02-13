Annulation de la Franches Nordique

La compétition de ski de fond ne pourra pas se disputer dimanche en raison de l’état du manteau ...
Annulation de la Franches Nordique

La compétition de ski de fond ne pourra pas se disputer dimanche en raison de l’état du manteau neigeux.

Une image qu'on ne verra pas cette année... La Franches Nordique est annulée. (Photo archives : Giron jurassien) Une image qu'on ne verra pas cette année... La Franches Nordique est annulée. (Photo archives : Giron jurassien)

La pluie et la douceur des températures ont eu raison de la Franches Nordique. La course réservée aux amateurs et spécialistes du ski de fond est annulée alors qu’elle devait se dérouler ce dimanche 15 février. Le SC Saignelégier informe ce vendredi que sa manifestation doit répondre à des critères d’organisation spécifiques en tant qu’étape de la Swiss Loppet de Swiss-Ski. « Les conditions actuelles ne permettent malheureusement pas d’organiser l’évènement dans de bonnes conditions, » a ainsi indiqué Raphaël Dubail, président du SC Saignelégier. Selon les conditions d’enneigement et les possibilités au niveau du calendrier des courses sur la fin de saison, il est possible qu’une manche finale soit organisée par le Giron jurassien et ses ski clubs partenaires. /comm-rce


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 15:23

Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans?

Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans?

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 04:35

Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche

Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 12:07

Pour Patrice Morisod, « Franjo, c'est l'insouciance »

Pour Patrice Morisod, « Franjo, c'est l'insouciance »

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 12:07

Articles les plus lus

Un historique 3e titre pour von Allmen, Odermatt en bronze

Un historique 3e titre pour von Allmen, Odermatt en bronze

Ski    Actualisé le 11.02.2026 - 14:54

Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans?

Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans?

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 04:35

Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche

Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 12:07

Pour Patrice Morisod, « Franjo, c'est l'insouciance »

Pour Patrice Morisod, « Franjo, c'est l'insouciance »

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 12:07

Les Suisses à la lutte pour les médailles en Super-G

Les Suisses à la lutte pour les médailles en Super-G

Ski    Actualisé le 11.02.2026 - 08:26

Un historique 3e titre pour von Allmen, Odermatt en bronze

Un historique 3e titre pour von Allmen, Odermatt en bronze

Ski    Actualisé le 11.02.2026 - 14:54

Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche

Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 12:07

Pour Patrice Morisod, « Franjo, c'est l'insouciance »

Pour Patrice Morisod, « Franjo, c'est l'insouciance »

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 12:07

Slopestyle: Ragettli encore « chocolat »

Slopestyle: Ragettli encore « chocolat »

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 15:31

Les skieurs suisses veulent poursuivre leur sans-faute

Les skieurs suisses veulent poursuivre leur sans-faute

Ski    Actualisé le 11.02.2026 - 04:06

Les Suisses à la lutte pour les médailles en Super-G

Les Suisses à la lutte pour les médailles en Super-G

Ski    Actualisé le 11.02.2026 - 08:26

Un historique 3e titre pour von Allmen, Odermatt en bronze

Un historique 3e titre pour von Allmen, Odermatt en bronze

Ski    Actualisé le 11.02.2026 - 14:54