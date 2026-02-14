Deux nouvelles médailles suisses en géant

Doublé suisse en géant sur le podium des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Marco Odermatt a décroché l’argent et Loïc Meillard le bronze cet après-midi sur la Stelvio. Le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen s’est adjugé l’or, une première pour son pays aux Jeux d’hiver.

À l’issue de la première manche, trois Suisses étaient en course pour une médaille : Marco Odermatt 2e, Loïc Meillard 3e et Thomas Tumler 4e. Parti avec le dossard numéro 1, Lucas Pinheiro Braathen avait signé le meilleur temps sur le premier tracé. Le quatuor de tête est resté inchangé après la deuxième manche.

Le scénario du géant des Mondiaux de Saalbach s’est répété. Les Helvètes se sont retrouvés aux avant-postes, mais derrière un « invité » inattendu. Lucas Pinheiro Braathen a imité le champion du monde 2025 Raphael Haaser en devançant trois Suisses.

Si Marco Odermatt avait été le « dindon de la farce » à Saalbach avec sa 4e place, le Nidwaldien a cette fois tenu son rang. Deuxième sur le premier tracé à 0’’95 du Brésilien, il a livré une manche solide pour conserver sa position, juste devant Loïc Meillard. Thomas Tumler doit se contenter de la 4e place samedi, après sa médaille d’argent mondiale à Saalbach.

Marco Odermatt, devancé au final de 0’’58 par le nouveau champion olympique, s’offre une troisième médaille lors de ces JO 2026 après l’argent du combiné par équipe et le bronze du super-G. Il devient ainsi le premier skieur alpin suisse à totaliser quatre médailles olympiques en carrière. Il quittera toutefois Bormio sans titre olympique dans ses bagages.

Loïc Meillard décroche lui son deuxième métal lors de ces Jeux après celui obtenu en combiné par équipe. Le skieur d’Hérémence, déjà médaillé de bronze en géant lors des Mondiaux 2025, devance Thomas Tumler de 0’’28. Le champion du monde de slalom fait le plein de confiance avant le slalom olympique prévu lundi. Le dernier Suisse en lice, Luca Aerni, termine 18e à 3’’19 du vainqueur. /ats-yca-cra