Géant dames: Brignone domine, Rast devra se battre

Federica Brignone a dominé la première manche du géant olympique dimanche à Cortina. Camille ...
Géant dames: Brignone domine, Rast devra se battre

Géant dames: Brignone domine, Rast devra se battre

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Federica Brignone a dominé la première manche du géant olympique dimanche à Cortina. Camille Rast occupe la 12e place à 1''14.

Jusqu'au passage de l'Italienne, le tracé imaginé par l'entraîneur néo-zélandais Nils Coberger a donné lieu à une concentration de chronos rarement vue en Coupe du monde avec onze filles séparées par seulement 45 centièmes! Thea Louise Stjernesund, Lara Colturi et la championne olympique en titre Sara Hector se partageaient le 'hot seat'. Puis la championne olympique du Super-G a déboulé pour un impressionnant 'strike' avec 0''74 d'avance sur le trio.

Lena Dürr est ensuite venue à 0''34 pour mettre un peu de suspense avant la deuxième manche à 13h30. Et derrière, c'est Sofia Goggia, pourtant loin d'être une habituée des podiums en géant, qui a pris la 3e place à 0''46, à sa plus grande surprise.

Extrêmement bien partie avec le meilleur temps sur le haut, Camille Rast a commis une petite erreur qui lui a enlevé la vitesse nécessaire sur le bas du parcours. Avec une deuxième manche de feu, le bronze peut être envisageable, mais cela s'annonce très difficile.

Comme Wendy Holdener a préféré renoncer, il n'y avait que deux autres Suissesses au départ: Vanessa Kasper, 23e à 2'11, et la Fribourgeoise Sue Piller, 28e à 2''33.

/ATS
 

Actualités suivantes

Wendy Holdener renonce au géant

Wendy Holdener renonce au géant

Ski    Actualisé le 15.02.2026 - 08:09

Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin

Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin

Ski    Actualisé le 14.02.2026 - 21:05

Deux nouvelles médailles suisses en géant

Deux nouvelles médailles suisses en géant

Ski    Actualisé le 15.02.2026 - 10:46

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Ski    Actualisé le 14.02.2026 - 13:31

Articles les plus lus

Annulation de la Franches Nordique

Annulation de la Franches Nordique

Ski    Actualisé le 13.02.2026 - 11:29

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Ski    Actualisé le 14.02.2026 - 13:31

Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin

Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin

Ski    Actualisé le 14.02.2026 - 21:05

Deux nouvelles médailles suisses en géant

Deux nouvelles médailles suisses en géant

Ski    Actualisé le 15.02.2026 - 10:46

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 15:23

Annulation de la Franches Nordique

Annulation de la Franches Nordique

Ski    Actualisé le 13.02.2026 - 11:29

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Ski    Actualisé le 14.02.2026 - 13:31

Deux nouvelles médailles suisses en géant

Deux nouvelles médailles suisses en géant

Ski    Actualisé le 15.02.2026 - 10:46

Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans?

Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans?

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 04:35

Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche

Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 12:07

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 15:23

Annulation de la Franches Nordique

Annulation de la Franches Nordique

Ski    Actualisé le 13.02.2026 - 11:29