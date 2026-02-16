Thibaud Bregnard vice-champion de Suisse

Le fondeur du SC Saignelégier a pris la deuxième place de la compétition disputée le week-end ...
Thibaud Bregnard vice-champion de Suisse

Le fondeur du SC Saignelégier a pris la deuxième place de la compétition disputée le week-end dernier en Valais.

Milla Pittier, championne de Suisse U16 (Photo : Giron jurassien / Matthias Vauthier) Milla Pittier, championne de Suisse U16 (Photo : Giron jurassien / Matthias Vauthier)

Excellente performance de Thibaud Bregnard (Ski Club Saignelégier) lors des championnats de Suisse de ski de fond. Le Jurassien a pris la deuxième place de la course réservée au moins de 14 ans (U14) le week-end dernier à Evolène. Autre membre du Giron jurassien, Milla Pittier des Hauts-Geneveys est devenue championne de Suisse U16, sept ans après son frère Ilan. On notera encore la 6e place de Mathéo Tschirren, la 12e de Yaël Frésard, la 25e de Johan Cattin et la 38e de Maxime Vuille. Les quatre sociétaires du SC Saignelégier concourraient en U16. /comm-rce


 

