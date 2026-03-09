Une deuxième médaille d’or pour Robin Cuche

Encore de l’or pour Robin Cuche. Le skieur neuchâtelois a signé une nouvelle victoire aux Jeux paralympiques à Cortina, lors du super-G lundi. Pour sa quatrième participation à des Jeux paralympiques, Robin Cuche a remporté la course en 1’12’’, avec 98 centièmes d’avance sur l’Américain Patrick Halgren. Le Français Jules Segers complète le podium.

Un de ses principaux concurrents, le Français Arthur Bauchet, est tombé.

Cette médaille d’or est la deuxième en autant de courses pour Robin Cuche lors de ces Jeux, après sa breloque récoltée samedi en descente.

Le Vaudruzien participe encore à trois courses cette semaine : le combiné mardi, le géant vendredi et le slalom dimanche. /swe