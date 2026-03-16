Un podium pour Thibaud Bregnard au Swiss Nordic Trophy

Le fondeur de Saignelégier a terminé au 3e rang du sprint libre U14 de la dernière étape du ...
Un podium pour Thibaud Bregnard au Swiss Nordic Trophy

Le fondeur de Saignelégier a terminé au 3e rang du sprint libre U14 de la dernière étape du circuit d’épreuves nationales dédié à la relève samedi à Realp dans le canton d’Uri.

Thibaud Bregnard est monté sur le podium dans le canton d'Uri. (Photo : archives/Giron jurassien/Emilie Heger) Thibaud Bregnard est monté sur le podium dans le canton d'Uri. (Photo : archives/Giron jurassien/Emilie Heger)

Thibaud Bregnard monte sur la boîte pour la dernière étape du Swiss Nordic Trophy. Le Taignon a remporté le sprint libre chez les U14 de ce circuit d’épreuves nationales dédié à la relève du ski de fond samedi à Realp. Le fondeur du SC Saignelégier s’est également hissé parmi les meilleurs de sa catégorie le dimanche lors du mass start. Il a pris le 5e rang dans le canton d’Uri.

Un autre membre du club taignon s’est illustré dans la catégorie U16. Yaël Frésard a terminé à la 5e place du sprint libre et au 9e rang du mass start. Le Franc-Montagnard se classe ainsi à la 9e place du classement général au terme des cinq étapes du Swiss Nordic Trophy. Il termine deux rangs devant son coéquipier Mathéo Tschirren. /comm-fwo


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