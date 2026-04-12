La Prévôtoise Vicky Vallat décroche le titre national junior en slopestyle

La jeune skieuse de Moutier a remporté le Championnat de Suisse des moins de 13 ans samedi ...
La Prévôtoise Vicky Vallat décroche le titre national junior en slopestyle

La jeune skieuse de Moutier a remporté le Championnat de Suisse des moins de 13 ans samedi en Engadine, alors que le Taignon Gauthier Schaller a manqué le podium de peu.

Vicky Vallat est montée sur la plus haute marche du podium samedi en Engadine. (Photo : Julien Vallat) Vicky Vallat est montée sur la plus haute marche du podium samedi en Engadine. (Photo : Julien Vallat)

La jeune Vicky Vallat est championne de Suisse de slopestyle ! La skieuse prévôtoise qui a fêté ses 13 ans au début du mois a décroché le titre national chez les moins de 13 ans samedi à Corvatsch en Engadine. Meilleure des qualifications, elle a réalisé en finale un score de 88,3 points lors de son 2e run pour s’assurer la victoire, elle qui avait pris la médaille d’argent l’an dernier. Vicky Vallat décroche ainsi un nouveau titre d’importance après celui de championne romande acquis début mars à Grimentz au terme de la 8e épreuve du Tour freestyle romand. Et puis dans la famille Vallat, le grand frère Morgan âgé de 15 ans n’est pas parvenu à sortir des qualifications en slopestyle. Il est passé à deux places de la finale et se classe tout de même parmi les 20 meilleures dans la catégorie des moins de 18 ans.

Chez les garçons en M13, le Franc-Montagnard Gauthier Schaller a décroché le 4e rang de la finale de slopestyle. L’habitant de St-Brais a récolté 62 points sur son 1er run. Il lui a manqué quatre unités pour grimper sur le podium. /nmy


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