Nouvelle application pour éviter les accidents à ski et snowboard

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) a lancé mardi l'application "Snow Safety" pour ...
Nouvelle application pour éviter les accidents à ski et snowboard

La nouvelle application "Snow Safety" fournit des conseils pratiques à tous les adeptes de sports de neige.

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) a lancé mardi l'application "Snow Safety" pour les adeptes de ski et de snowboard. Gratuite, elle est désormais obligatoire dans la formation des moniteurs, a indiqué le BPA.

Développée en partenariat avec Swiss-Ski et Swiss Snowsports, l'application se concentre sur trois aspects: connaître ses limites, se protéger et rester vigilant. Elle a été conçue sur la base des connaissances du BPA en matière d'accidents de sports de neige.

L'outil est désormais intégré à la formation de base des professeurs de sports de neige et des moniteurs J+S. "A travers leur rôle de modèle, ces personnes contribuent à ce que les risques soient détectés et gérés correctement. Elles aident ainsi à éviter les accidents", souligne Benedikt Heer, spécialiste au BPA, cité dans le communiqué.

L'application s'adresse aussi au grand public. Elle rappelle par exemple la manière de porter correctement son casque, les règles de la Fédération internationale de ski et de snowboard sur les pistes ou encore le comportement à adopter en cas d'accident.

/ATS


 

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