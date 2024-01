A bout de forces, Kilde chute juste avant l'arrivée

La deuxième descente de Wengen a été marquée par la lourde chute d'Aleksander Aamodt Kilde.

Double vainqueur sur le Lauberhorn l'année dernière, le Norvégien est parti à la faute alors qu'il était à bout de forces après plus de deux minutes d'effort sur la fin de la course. Il a terminé dans les filets.

Les images retransmises par les télévisions montraient Aleksander Aamodt Kilde en train de crier de douleur tandis que des secouristes lui posaient un garrot au niveau du genou droit. Il souffrirait d'une fracture ouverte à la jambe, selon les informations de la chaîne autrichienne ORF.

La course a été longuement interrompue le temps qu'un hélicoptère évacue le Norvégien, 3e de la première descente de Wengen jeudi et 3e du super-G vendredi. Les spécialistes de la vitesse ont enchaîné les courses pendant trois jours sur la mythique et très exigeante piste du Lauberhorn.

Les coureurs avaient pour la plupart déjà disputé deux entraînements de descente mardi et mercredi. Vendredi, c'est Alexis Pinturault qui avait chuté après un saut sur le super-G. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et sa saison est terminée.

/ATS