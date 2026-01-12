Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde ne sera pas de la partie ce week-end à Wengen. Le Norvégien a annoncé lundi ...
Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti

Aleksander Kilde ne sera pas de la partie ce week-end à Wengen. Le Norvégien a annoncé lundi qu'il n'était pas encore prêt à skier là où il s'était gravement blessé il y a deux ans.

'Cette année, c'est encore un peu trop tôt, a expliqué Kilde dans une publication sur Instagram. 'A ce stade de mon retour, consacrer une journée entière à une seule course, avec tout l'effort logistique que cela implique, n'est pas la meilleure utilisation du temps.' Il préfère donc enchaîner les journées d'entraînement.

En janvier 2024, l'homme aux 21 victoires en Coupe du monde avait perdu le contrôle dans le virage précédant l'arrivée de la descente du Lauberhorn et avait violemment percuté les filets de sécurité. Il avait alors dû subir une opération au genou et à l'épaule, et une septicémie avait encore ralenti son processus de guérison.

Le Norvégien a fait son retour à la compétition en novembre dernier, lors du super-G de Copper Mountain. Il a ensuite pris une belle 11e place en descente à Beaver Creek, avant de rentrer dans le rang fin décembre lors des épreuves de vitesse de Val Gardena et Livigno.

/ATS
 

