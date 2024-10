Andreas Sander atteint d'une maladie grave

Le skieur allemand Andreas Sander a révélé mercredi souffrir d'une grave maladie cellulaire. Le vice-champion du monde de descente en 2021 ne sait pas quand il pourra remonter sur les skis.

Lors de la journée de récupération du matériel de la fédération allemande de ski, Sander, 35 ans, a indiqué qu'on lui avait diagnostiqué un dysfonctionnement mitochondrial. Les mitochondries, composants et fournisseurs d'énergie des cellules humaines, ne fonctionnent pas correctement chez lui.

L'Allemand a d'ores et déjà exclu de prendre le départ de la première descente de l'hiver à Beaver Creek (6 décembre). Il est impossible de prédire si et quand il pourra à nouveau skier en compétition.

Affaibli, Sander est désormais à l'arrêt forcé. 'Je ne fais que me promener. Et lorsque je me promène, je dois parfois m'asseoir, car mon corps est tout simplement trop fatigué', a-t-il expliqué.

/ATS