Big Air: Gremaud forfait pour la finale

Mathilde Gremaud a renoncé à disputer la finale du Big Air des Mondiaux de Bakouriani samedi.

La Fribourgeoise de 23 ans n'a pas souhaité prendre de risques alors que les conditions météorologiques n'étaient pas optimales.

Sacrée en slopestyle dans ces joutes géorgiennes et médaillée de bronze olympique en Big Air en 2022 à Pékin, Mathilde Gremaud a pris sa décision au dernier moment, après un entraînement dans lequel elle ne s'est pas sentie à l'aise. La Gruérienne avait décroché la 4e place des qualifications.

La triple médaillée olympique était la seule représentante de Swiss-Ski qualifiée pour ces finales de Big Air, les dernières dans des Mondiaux où la météo a souvent joué les trouble-fête. La délégation helvétique quitte ainsi Bakouriani avec 10 médailles (six en snowboard et quatre en ski freestyle), dont trois d'or.

Podmilsak et Tess Ledeux sacrés

Les titres du Big Air ont été remportés par Troy Podmilsak et Tess Ledeux. L'Américain et la Française ont sorti le grand jeu en finale, obtenant respectivement 187,75 et 186,75 points au cumul de leurs deux meilleurs sauts.

/ATS