Blessée au dos, Shiffrin va manquer l'ouverture de la saison

L'Américaine Mikaela Shiffrin, triple lauréate de la Coupe du monde de ski alpin (2017, 2018, 2019), va manquer le slalom géant d'ouverture de la saison à Sölden (Autriche) dans une semaine.

Elle souffre d'une blessure au dos, a-t-elle annoncé vendredi sur les réseaux sociaux.

'Après m'être blessée au dos en faisant du ski la semaine dernière, on m'a conseillé de renoncer à Sölden, pour que mon dos puisse guérir et que je puisse courir le reste de la saison', a expliqué la double championne olympique (slalom en 2014 et slalom géant en 2018) sur son compte Instagram.

