Camille Rast a vécu le plus beau jour de sa vie à Saalbach

Le ski suisse vit décidément des jours heureux aux Mondiaux de Saalbach. En slalom, Camille Rast a décroché à 25 ans le titre devant Wendy Holdener pour un magnifique doublé.

'Si c'est le plus beau jour de ma vie? Pas loin. Franchement, ce n'était pas dans mes plans, je ne l'avais pas imaginé. Peut-être que le fait de ne pas avoir d'attentes m'a permis de me libérer et d'aller chercher cette médaille.'

Toute fraîche championne du monde de slalom, Camille Rast peine à redescendre de son petit nuage: 'Je ne me rends pas bien compte. Je suis tellement contente de ce que j'ai réalisé aujourd'hui. J'ai fait deux manches solides et j'ai eu un immense plaisir sur les skis.'

Des skis tout nouveaux, à entendre son entraîneur Denis Wicki: 'On les a reçus la semaine passée à Pass Thurn. On voulait les tester pour Sestrières, histoire qu'elle puisse faire des points et rester en tête du classement de la discipline. Mais dès qu'elle les a mis, elle est allée plus vite.' Interrogée à ce sujet, la Valaisanne a confirmé: 'Je me suis bien senti dessus, alors je me suis dit qu'il fallait tenter le tout pour le tout et je les ai pris pour la course. Je ne voulais pas laisser de doutes derrière.'

Le soutien de ses proches

Conscient du potentiel de ses protégées (réd: Camille Rast et Mélanie Meillard), Denis Wicki se dit tout de même bluffé par la vitesse de la progression: 'Cela va plus vite que ce que je pensais. Depuis cet été, on travaille très bien. J'aimerais juste que Mélanie puisse aussi monter sur le podium. Elles disent qu'elles sont comme deux vieilles grand-mères, mais elles se poussent les deux. Le déclic? Selon moi, c'est l'humilité.'

La skieuse de Vétroz tient de son côté à mettre la lumière sur son entourage. 'Il m'a fallu beaucoup de résilience, beaucoup de travail et beaucoup de patience. Heureusement, j'ai une équipe géniale et des amis qui me soutiennent depuis l'école, pour moi c'est une chance de pouvoir compter sur eux.'

La force de Camille Rast cette saison, c'est d'être constante dans ses performances. Lors de chaque slalom, la Valaisanne peut se battre pour le podium. 'La saison passée, on avait vu que je n'étais pas très loin, mais depuis cet hiver j'arrive à monter sur la boîte', précise-t-elle.

Huit ans après le titre chez les juniors

Autre verbe important dans la bouche de la lauréate du jour: s'amuser. Comme les footballeurs qui n'oublient pas de temps en temps qu'ils pratiquent un jeu, Camille Rast a invoqué la petite fille dévalant les pistes. 'Amuse-toi', a-t-elle dit. Et cela a payé.

Championne juniors de slalom en 2017 à Äre, la Vétrozaine a donc mis huit ans à rééditer l'exploit chez les adultes. 'J'ai presque l'impression qu'il s'est passé plusieurs vies depuis ce titre en juniors, philosophe-t-elle. J'ai énormément évolué.'

34 ans après le titre de Chantal Bournissen en combiné à...Saalbach, Camille Rast fait donc honneur au ski romand avec ce sacre. Et avant Bournissen, il faut remonter à Madeleine Berthod en 1956 à Cortina pour trouver trace d'une Romande en or.

'Cela fait toujours plaisir d'écrire une ligne dans les livres d'histoire, avoue la nouvelle championne du monde. Je ne le savais pas, mais j'espère que cela donnera une motivation supplémentaire à des jeunes pour ne pas avoir à attendre de nouveau 34 ans.'

