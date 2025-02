Camille Rast allie talent et régularité

En tête de la Coupe du monde de slalom, Camille Rast a le droit de rêver à une médaille samedi aux Mondiaux de Saalbach. Mais avant cela, la Valaisanne de 25 ans va se frotter au géant dès jeudi.

Comme les Minions sur son casque de slalom, Camille Rast a la 'banana'. La Vétrozaine a enfin réussi à débloquer son fantastique potentiel. Il y a un peu plus d'une année à Kranjska Gora, la championne du monde juniors de slalom en 2017 prenait la quatrième place du slalom.

Sur les douze slaloms qui ont suivi, la Valaisanne n'a manqué le top 10 qu'à une reprise (à Äre l'hiver dernier). Cette saison, c'est le top 5 qu'elle a refusé de quitter avec deux 5e places, deux 4e places, une 3e place et deux succès à Killington et Flachau, ses premiers en Coupe du monde.

Avec pareille régularité, pas étonnant que Camille Rast arbore le dossard rouge de leader de la discipline. Comme sa grande copine Mélanie Meillard, elle profite de l'expertise de Denis Wicki pour progresser.

'On a mis les deux les choses en place pour que ça fonctionne sur la neige avec Denis, raconte-t-elle. On peut parler en français et je dirais qu'on se comprend même sans se parler et cela rend les choses tellement plus faciles. Denis est un perfectionniste et c'est une chance pour nous de travailler avec lui. Il nous pousse toujours plus loin. Il ne nous met pas l'une contre l'autre, il nous met l'une avec l'autre pour aller encore plus vite et je pense que c'est la bonne recette.'

Appuyer sur le bon bouton

Amatrice de pentes raides et verglacées, la Valaisanne a appris à jouer devant sur tous les terrains. Un switch au niveau mental qui fait toute la différence. 'J'ai fait de gros progrès sur les plats cette année et je me pose moins de questions sur le profil de la piste, précise-t-elle. On a vu que je savais aussi négocier les trous. Je peux m'adapter et je dois juste appuyer sur le bon bouton pour que ça aille.'

A 0''23 du podium en combiné par équipe avec Corinne Suter, Camille Rast a pu prendre ses marques avec la piste Ulli Maier. Et se rendre compte qu'en étant meilleure sur la première partie, elle aurait pu viser une médaille. 'Hmmm j'ai vu mieux, mais j'ai vu bien pire, on en reparlera l'année prochaine aux JO, estime la Valaisanne au moment de parler du terrain de jeu de ces Mondiaux. On a appris que ce ne sera pas sur la piste de slalom, mais sur la piste de vitesse donc on peut sortir le niveau à bulles.'

La régularité chevillée au corps

Fière de sa régularité cette saison, Camille Rast ne voit pas ces Mondiaux comme le sommet de sa saison: 'Tout peut arriver. Cela reste une journée de course comme une autre. Je vais faire la même routine et donner tout ce que j'ai. Si tout se passe bien, ce ne sera pas une petite coupe, mais une médaille que je pourrai ramener à la maison. Si elle est là, tant mieux et sinon vous me reposerez la question à Crans-Montana dans deux ans.'

A la question de savoir si elle préfère une médaille en géant ou en slalom, la Vétrozaine ne se défile pas: 'L'histoire serait plus belle en slalom après mon titre chez les juniors (réd: à Äre en 2017).' Avec Mélanie Meillard à ses côtés: 'C'est notre objectif commun d'être ensemble sur le podium.'

Mais comme une joueuse d'échecs, la fan de VTT a deux coups d'avance et se projette déjà sur les prochaines courses. 'A l'entraînement, on parlait avec Denis et dans ma tête je pensais déjà aux épreuves de Coupe du monde à Sestrières et Äre, alors qu'il y a une semaine de Championnats du monde entre deux. Pour moi ça ne s'arrête jamais et j'ai vraiment envie de continuer sur cette bonne dynamique en Coupe du monde.'

