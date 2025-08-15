Combinaisons manipulées: Lindvik et Forfang suspendus trois mois

Les sauteurs à ski Marius Lindvik et Johann André Forfang ont écopé d'une suspension de trois mois.

Les deux Norvégiens sont sanctionnés dans le cadre du scandale de manipulation des combinaisons mis au jour lors des Championnats du monde de Trondheim 2025.

Les responsables de la Fédération internationale (FIS) et sa commission d'éthique se sont mis d'accord sur cette peine. Lindvik et Forfang ont accepté la sanction. La durée de la suspension leur permettra d'être à nouveau présents au début de l'hiver 2025/26, avec les Jeux olympiques comme point d'orgue.

Lindvik et Forfang ont déjà dû observer une pause de trois semaines après le scandale des Mondiaux. Le temps déjà purgé sera déduit des trois mois. Une exclusion a posteriori des Championnats du monde 2025 n'a pas été évoquée.

Le scandale des combinaisons manipulées des sauteurs norvégiens avait assombri ces Mondiaux. Des vidéos filmées et publiées anonymement montraient comment des responsables de l'équipe nationale avaient modifié des combinaisons de compétition de manière non autorisée. Une couture avait été ajoutée pour assurer une meilleure stabilité dans les airs.

38 témoins interrogés

Trois membres de l'encadrement et cinq sauteurs avaient été provisoirement suspendus pendant les Mondiaux. Après l'enquête du bureau d'éthique indépendant - 38 témoins interrogés et 88 pièces à conviction examinées - Marius Lindvik et Johann André Forfang ont été sanctionnés. Tous deux ont reconnu qu'ils auraient dû examiner les adaptations et poser des questions à ce sujet. Mais on ne leur reproche pas d'être réellement au courant des manipulations.

La chaîne norvégienne TV2 a annoncé récemment que l'entraîneur en chef Magnus Brevig, qui a entre-temps été démis de ses fonctions, et deux assistants également mis à pied seraient suspendus pour une durée de 18 mois.

/ATS