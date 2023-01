Corinne Suter renonce à la suite du programme à Cortina

Corinne Suter renonce à disputer la descente et le super-G programmés samedi et dimanche à Cortina d'Ampezzo. La Schwytzoise a lourdement chuté vendredi lors de la première descente.

Les examens médicaux effectués à Cortina n'ont révélé aucune blessure grave. Mais la championne olympique et championne du monde de descente ne se sent malgré tout pas à 100% et préfère ne pas prendre part aux courses prévues samedi et dimanche par mesure de précaution. Son état de santé sera réévalué la semaine prochaine, souligne Swiss-Ski.

Corinne Suter ne devrait donc plus disputer la moindre course avant les Mondiaux de Courchevel/Méribel (6-19 février), où le premier entraînement de descente est prévu le mardi 7 février. Seules des épreuves techniques figurent encore au programme d'ici là, à Plan de Corones et à Spindleruv Myn.

/ATS