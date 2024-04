Corthay conserve son titre en Super-G, première pour Stössel

Denis Corthay a conservé son titre en Super-G lors des Championnats de Suisse à Zinal. Le Valaisan a devancé Lars Rösti de 0''08 et Andri Moser de 0''10.

Vainqueur l'an dernier chez lui à Verbier, le Bagnard de 20 ans a été le meilleur en l'absence de tous les favoris de la Coupe du monde, à commencer par le roi Marco Odermatt. Corthay a surtout mieux répondu que le favori Arnaud Boisset qui a connu l'élimination.

Les courses auraient dû se tenir à Davos samedi dernier, mais les températures élevées dans les Grisons avaient détérioré la piste, ce qui n'avait plus permis de garantir la sécurité des athlètes. Le Super-G féminin avait été interrompu après la chute de Nicole Good et la course masculine n'avait pas eu lieu.

Camille Rast en argent

Comme chez les messieurs, la course des dames s'est déroulée sans les cracks de la Coupe du monde. La championne olympique Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin ainsi que Corinne Suter, Joana Hählen et Jasmine Flury, blessées, n'ont pas pris le départ. Idem pour la tenante du titre Delia Durrer.

En l'absence des meilleures skieuses, c'est Eliane Stössel qui l'a emporté. La jeune Nidwaldienne de 19 ans a devancé Camille Rast de 0''12. Alessia Bösch a décroché la médaille de bronze.

Loin d'être une spécialiste de la vitesse, Camille Rast va peut-être s'essayer à quelques Super-G de Coupe du monde la saison prochaine.

