Coupe du monde dames: Shiffrin vise un retour à Are

Mikaela Shiffrin vise un retour à la compétition les 9 et 10 mars à Are. Un géant et un slalom figurent au programme dans la station suédoise qui a organisé les Mondiaux en 1954, 2007 et 2019.

La championne américaine, blessée au genou gauche dans une chute à Cortina d'Ampezzo fin janvier, a cependant précisé qu'un retour plus rapide restait éventuellement possible en cas d'amélioration de sa condition. Dans l'état actuel des choses, elle devrait encore renoncer aux épreuves de vitesse de Val di Fassa et Kvitfjell.

En son absence, Lara Gut-Behrami a pris la tête du classement général de la Coupe du monde.

/ATS