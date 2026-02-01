Crans-Montana: les Suisses favoris, mais sous pression

Les descendeurs suisses seront sous pression dimanche à Crans-Montana. Parce que l'an dernier ...
Crans-Montana: les Suisses favoris, mais sous pression

Crans-Montana: les Suisses favoris, mais sous pression

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les descendeurs suisses seront sous pression dimanche à Crans-Montana. Parce que l'an dernier, Franjo von Allmen avait battu Marco Odermatt et Alexis Monney pour un superbe triplé.

L'année passée, les trois mousquetaires helvétiques avaient ressenti l'esprit de 1987 en trustant les trois places sur le podium en descente et en réalisant le doublé en Super-G avec Odermatt devant Monney.

Le seul entraînement disputé samedi matin n'a pas permis d'y voir franchement plus clair. Meilleur Suisse, Alexis Monney a pris la 5e place. Largement en tête après les deux premiers temps intermédiaires, Franjo von Allmen a reculé pour échouer au 18e rang à 1''64 de Mattia Casse. Mais nul doute que le Bernois jouera la gagne et tentera de défendre son titre.

29e à plus de deux secondes, Marco Odermatt n'a pas forcé son talent. On sait bien que le boss de la Coupe du monde luttera pour la victoire sur cette Nationale qui lui convient bien.

Mais pour tous les skieurs, cette descente intervient moins d'une semaine avant le grand rendez-vous de l'hiver à Bormio samedi prochain pour la course olympique sur la Stelvio. Il s'agira donc de ne pas trop perdre d'influx.

/ATS
 

Actualités suivantes

Abplanalb: « Malorie Blanc a réalisé une superbe course »

Abplanalb: « Malorie Blanc a réalisé une superbe course »

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 06:05

Super-G de Crans-Montana: Malorie Blanc s'impose!

Super-G de Crans-Montana: Malorie Blanc s'impose!

Ski    Actualisé le 31.01.2026 - 13:05

La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes

La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes

Ski    Actualisé le 30.01.2026 - 13:13

Défago: « Un évènement qui va marquer l'histoire de Crans-Montana »

Défago: « Un évènement qui va marquer l'histoire de Crans-Montana »

Ski    Actualisé le 30.01.2026 - 06:05

Articles les plus lus

Mathilde Gremaud, la montée en puissance

Mathilde Gremaud, la montée en puissance

Ski    Actualisé le 30.01.2026 - 05:05

Défago: « Un évènement qui va marquer l'histoire de Crans-Montana »

Défago: « Un évènement qui va marquer l'histoire de Crans-Montana »

Ski    Actualisé le 30.01.2026 - 06:05

La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes

La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes

Ski    Actualisé le 30.01.2026 - 13:13

Super-G de Crans-Montana: Malorie Blanc s'impose!

Super-G de Crans-Montana: Malorie Blanc s'impose!

Ski    Actualisé le 31.01.2026 - 13:05

Une descente dames au menu à Crans-Montana

Une descente dames au menu à Crans-Montana

Ski    Actualisé le 30.01.2026 - 04:07

Mathilde Gremaud, la montée en puissance

Mathilde Gremaud, la montée en puissance

Ski    Actualisé le 30.01.2026 - 05:05

Défago: « Un évènement qui va marquer l'histoire de Crans-Montana »

Défago: « Un évènement qui va marquer l'histoire de Crans-Montana »

Ski    Actualisé le 30.01.2026 - 06:05

La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes

La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes

Ski    Actualisé le 30.01.2026 - 13:13

Schladming: Meillard en embuscade après la 1re manche du slalom

Schladming: Meillard en embuscade après la 1re manche du slalom

Ski    Actualisé le 28.01.2026 - 18:52

Nef 9e du slalom de Schladming, Meillard éliminé

Nef 9e du slalom de Schladming, Meillard éliminé

Ski    Actualisé le 28.01.2026 - 22:25

Une descente dames au menu à Crans-Montana

Une descente dames au menu à Crans-Montana

Ski    Actualisé le 30.01.2026 - 04:07

Mathilde Gremaud, la montée en puissance

Mathilde Gremaud, la montée en puissance

Ski    Actualisé le 30.01.2026 - 05:05