Descente de Soldeu: Corinne Suter renoue avec la victoire

Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti

Corinne Suter a retrouvé les joies de la victoire en Coupe du monde. La Schwytzoise a remporté la descente de Soldeu et ainsi mis fin à une longue disette.

La Suissesse, ancienne championne olympique (2022) et du monde (2021) en descente, ne s'était en effet plus imposée depuis le super-G de Lake Louise le 4 décembre 2022, soit voici 1182 jours! Elle a fêté dans la Principauté d'Andorre son sixième succès en Coupe du monde et son quatrième en descente. Le précédent remontait à celle de Garmisch-Partenkirchen le 22 janvier 2022.

Sous le soleil, Corinne Suter (31 ans), partie avec le dossard no 4, a devancé l'Autrichienne Nina Ortlieb (dossard 3) de 0''11 et l'Italienne Sofia Goggia (dossard 6) de 0''24. L'Allemande Emma Aicher et la championne olympique américaine Breezy Johnson ont fini au pied du podium, à respectivement 0''53 et 0''61 de Suter.

Les autres Suissesses ont été plus discrètes. La Valaisanne Malorie Blanc a concédé 1''95 et Delia Durrer 2''87. Pour sa part, Janine Schmitt a chuté.

/ATS
 

