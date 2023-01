Fähndrich 9e de la poursuite du Val Müstair

Nadine Fähndrich a souffert dimanche lors de la poursuite sur 10 km en style classique du Val Müstair, 2e étape du Tour de Ski. La gagnante du sprint de samedi a terminé au 9e rang.

La Lucernoise a parfaitement résisté durant la première moitié du parcours, lâchant prise à l'entame de la troisième des quatre boucles. Encore 6e - à 17''3 de la tête - après 6,2 km, elle a concédé au final 1'03''5 à la gagnante, la Norvégienne Tiril Weng, qui s'offre une première victoire individuelle en Coupe du monde.

Les 3e et 4e étapes de ce Tour de Ski sont prévues à Oberstdorf mardi et mercredi. Les trois dernières étapes se dérouleront dans le Val di Fiemme, avec notamment un sprint dans lequel Nadine Fähndrich tentera de s'illustrer vendredi et la montée de l'Alpe Cermis dimanche prochain.

/ATS