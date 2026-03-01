Federica Brignone met prématurément fin à sa saison

Federica Brignone ne participera plus à aucune course cet hiver, a-t-elle annoncé lundi. L'Italienne ...
Federica Brignone met prématurément fin à sa saison

Federica Brignone met prématurément fin à sa saison

Photo: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Federica Brignone ne participera plus à aucune course cet hiver, a-t-elle annoncé lundi. L'Italienne se retire prématurément de cette Coupe du monde 2025/26 afin de se refaire une santé.

Même après les graves blessures subies au genou gauche il y a onze mois, Federica Brignone n'a jamais perdu de vue son grand objectif, les JO 2026 dans son pays. Elle aura tout fait pour gagner sa course contre la montre, et a même marqué les esprits en décrochant ses deux premiers titres olympiques, en super-G et en géant.

Mais 'je pense avoir beaucoup sollicité mon corps ces derniers mois', explique Federica Brignone dans un article du magazine italien consacré aux sports d'hiver 'Sciare Magazine'. Elle n'aura participé cet hiver qu'à quatre épreuves de Coupe du monde, deux avant et deux après ses magnifiques performances olympiques.

'Dès le jour de ma blessure, je me suis entièrement consacrée à l'objectif de participer aux Jeux et d'atteindre deux buts: porter le drapeau italien et monter sur le podium. J'ai même réussi deux fois et je me suis retrouvée tout en haut du podium. J'ai essayé de poursuivre la saison, mais mon corps me fait désormais souffrir', souligne-t-elle.

'C'est pourquoi je profite de la fin de la saison pour faire une pause et poursuivre ma rééducation du mieux possible', poursuit l'Italienne de 35 ans.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de super-G dimanche à Garmisch-Partenkirchen

Pas de super-G dimanche à Garmisch-Partenkirchen

Ski    Actualisé le 01.03.2026 - 13:07

Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Ski    Actualisé le 01.03.2026 - 11:21

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 13:29

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 20:33

Articles les plus lus

Corinne Suter confirme son retour en forme

Corinne Suter confirme son retour en forme

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 11:41

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 13:29

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 20:33

Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Ski    Actualisé le 01.03.2026 - 11:21

Odermatt pour reprendre sa marche en avant

Odermatt pour reprendre sa marche en avant

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 04:04

Corinne Suter confirme son retour en forme

Corinne Suter confirme son retour en forme

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 11:41

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 13:29

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 20:33

Descente: Aicher pour se rapprocher de Vonn

Descente: Aicher pour se rapprocher de Vonn

Ski    Actualisé le 27.02.2026 - 04:03

Descente de Soldeu: Corinne Suter renoue avec la victoire

Descente de Soldeu: Corinne Suter renoue avec la victoire

Ski    Actualisé le 27.02.2026 - 12:05

Odermatt pour reprendre sa marche en avant

Odermatt pour reprendre sa marche en avant

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 04:04

Corinne Suter confirme son retour en forme

Corinne Suter confirme son retour en forme

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 11:41