Feu vert de la FIS pour les courses de Lake Louise

Lake Louise accueillera bien les premières épreuves de vitesse de la Coupe du monde masculine cet hiver, du 25 au 27 novembre.

La FIS a donné son feu vert après le contrôle officiel de l'enneigement effectué vendredi. Une descente et deux super-G sont prévus sur la neige canadienne.

Cette nouvelle intervient 24 heures après que la FIS avait confirmé la tenue des slaloms féminins de Levi les 19 et 20 novembre. Jusqu'à présent, seul le géant messieurs de Sölden a pu se dérouler, les conditions météorologiques ayant entraîné l'annulation du géant dames de Sölden, des deux descentes dames et messieurs à Zermatt/Cervinia et des deux parallèles de Lech/Zuers.

/ATS