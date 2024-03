Finales de Saalbach: Odermatt et Gut-Behrami pour une razzia

Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami peuvent permettre au ski suisse de fêter un triomphe historique lors des finales de Coupe du monde à Saalbach. Tous deux ont quatre globes en point de mire.

La pression est moindre sur les épaules de Marco Odermatt avant le week-end réservé aux épreuves techniques. Le Nidwaldien est déjà assuré de s'adjuger le gros Globe, pour la troisième année consécutive, ainsi que celui du géant après avoir remporté les 9 courses disputées jusqu'ici cet hiver.

'Odi' tentera la passe de 10 samedi en Autriche, où il visera même une 13e victoire consécutive dans un géant de Coupe du monde. Il jouera plus gros le week-end suivant en vitesse: il abordera le super-G (vendredi 22) avec 81 points d'avance sur son dauphin Vincent Kriechmayer et la descente (dimanche 24) avec une marge de 42 unités sur son plus proche poursuivant Cyprien Sarrazin.

Lara Gut-Behrami n'a quant à elle pas encore de Globe en poche. La Tessinoise peut valider son premier sacre en géant dès dimanche. Cela devrait n'être qu'une formalité, avec ses 95 points d'avance sur Federica Brignone. Une 15e place lui suffira en effet même si l'Italienne s'impose.

'LGB' est également à la lutte avec Federica Brignone au classement général, où elle possède là aussi un matelas confortable (282 unités). Elle raflera un deuxième gros Globe - après celui de 2015/16 - dès dimanche si son avance est toujours supérieure à 200 points après le géant.

La Tessinoise de bientôt 33 ans est aussi idéalement placée dans les disciplines de vitesse. Une 8e place lui suffira le vendredi 22 pour s'adjuger son cinquième Globe du super-G, alors qu'un 7e rang le lendemain lui permettra de s'assurer pour la première fois celui de la descente.

/ATS