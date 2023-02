Géant: Lara Gut-Behrami en embuscade, Shiffrin mène

Lara Gut-Behrami peut viser une médaille à l'issue de la première manche du géant des Mondiaux de Méribel. La Tessinoise occupe la 4e place à 0''64 de Mikaela Shiffrin.

Une faute juste après le dernier temps intermédiaire et de quoi pester. Deux centièmes plus rapide que Shiffrin, la Luganaise a perdu plus de 60 centièmes sur les derniers mètres de course.

Heureusement, l'erreur n'a rien de rédhibitoire et ne l'empêche pas de rêver à une médaille. Mais il faudra cravacher car derrière Shiffrin, on retrouve Tessa Worley à 0''12 et Federica Brignone à 0''31. Cela signifie que la championne du monde en titre compte 33 centièmes de retard sur le podium.

L'Américaine a construit son avance sur la fin du parcours. La dame aux 85 victoires en Coupe du monde vise une 13e médaille mondiale.

Les autres Suissesses sont logiquement plus loin et il leur sera difficile de lutter pour le métal. Camille Rast s'en est plutôt bien sortie avec sa 12e place à 1''41. La Valaisanne a semblé mieux qu'en Coupe du monde.

Wendy Holdener a elle aussi offert une performance convenable (15e à 1''64), sans doute galvanisée par ses deux médailles d'argent récoltées en Savoie.

Sans surprise, Michelle Gisin a eu toutes les peines du monde à rivaliser avec les meilleures. L'Obwaldienne n'a pu faire mieux que 25e provisoire à 2''89.

Cinquième Helvète au départ, Andrea Ellenberger n'a pas rallié l'arrivée. La Nidwaldienne de bientôt 30 ans a commis une erreur juste après le deuxième inter.

La deuxième manche commencera à 13h30 avec un soleil omniprésent qui risque fort de faire évoluer la piste.

/ATS