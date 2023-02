Géant: Odermatt en tête après la 1re manche

Marco Odermatt n'a laissé à personne d'autre le soin de signer le meilleur temps de la première manche du géant de Palisades Tahoe, en Californie.

Le double champion du monde n'est toutefois par parvenu à creuser des écarts importants.

Le Nidwaldien devance de 0''25 son dauphin, le Français Alexis Pinturault, et de 0''29 le Norvégien Rasmus Windingstad, 3e. Pas moins de dix coureurs ont concédé moins d'une seconde sur lui au terme de ce premier parcours.

Parmi eux, deux autres Suisses: Loïc Meillard pointe au 9e rang, à seulement 0''69 du meilleur skieur du monde, alors que Gino Caviezel est 11e à 0''85. Thomas Tumler, 16e, accuse moins d'une seconde de retard sur la troisième marche du podium. Justin Murisier a en revanche manqué le coche, lâchant 1''61 pour se retrouver 19e.

Malgré sa 1re place, Marco Odermatt a par ailleurs manifesté un certain dépit d'un geste désobligeant à l'issue de sa manche. Il a parlé dans son interview à SRF d'une 'course imprévisible à la limite' en raison d'une neige trop molle dans la partie supérieure du parcours et du vent dans la partie inférieure.

/ATS