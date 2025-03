Géant de Hafjell: triplé suisse provisoire

Les Suisses ont dominé la première manche du géant de Coupe du monde à Hafjell. Loïc Meillard mène la danse devant Thomas Tumler et Marco Odermatt.

Le trio magique de Swiss-Ski a parfaitement négocié le premier effort en Norvège. A 10 kilomètres au nord de Lillehammer, là où s'étaient tenues les épreuves techniques des JO de 1994, Loïc Meillard a été le plus rapide.

Le skieur d'Hérémence a su être fin, notamment sur le haut d'une piste où le Cirque blanc masculin ne s'était plus arrêté depuis 22 ans. Il s'est sans doute souvenu qu'aux Mondiaux juniors en 2015, il avait remporté trois médailles, dont l'or en combiné.

Derrière Meillard, on retrouve Thomas Tumler, vice-champion du monde à Saalbach. Le Grison n'est qu'à 0''08 de son pote d'équipe. Et sur la troisième marche provisoire, on retrouve Marco Odermatt à 0''31. Le Nidwaldien, moins flamboyant depuis quelques semaines dans sa discipline de prédilection, pense aussi au dossard rouge lors de cet avant-dernier géant de la saison.

Avec 41 points de bonus sur Henrik Kristoffersen, le patron de la Coupe du monde n'a pas le droit à l'erreur. Heureusement pour Odi, Kristoffersen n'a pas trouvé les clefs lors de la première manche puisqu'il accuse 1''48 sur Meillard et qu'il n'occupe que le 15e rang.

Luca Aerni pointe pour l'heure à la 17e place à 1''60. La deuxième manche aura lieu à 12h30.

/ATS