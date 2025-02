Géant des Mondiaux: deux Suisses sur le podium après la 1re manche

Les Suisses sont en embuscade après la 1re manche du géant des Mondiaux à Saalbach. Loïc Meillard et Marco Odermatt figurent en effet aux 2e et 3e rangs derrière le Norvégien Timon Haugan.

Parti avec le dossard no 11, Haugan est venu déloger le duo helvétique. Il a amélioré le chrono établi par Meillard de 0''02 et a laissé Odermatt, tenant du titre, à 0''24. Mais tout reste donc possible avant la 2e manche prévue en début d'après-midi (13h15).

Un autre Suisse peut encore rêver de podium: Thomas Tumler figure à la 6e place, avec 0''63 de retard sur le leader, à égalité avec l'Italien Luca de Aliprandini. Pas moins de dix skieurs ont bouclé leur parcours dans la même seconde.

Dernier Helvète en lice, Luca Aerni a été très rapidement éliminé, après quelques portes seulement.

/ATS