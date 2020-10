Holdener sera au départ à Sölden

Wendy Holdener sera bien présente au départ du géant de Sölden samedi. La Schwytzoise a pris cette décision après avoir livré 'quelques bonnes séances d'entraînement'.

Victime d'une fracture de la tête du péroné droit début septembre, Wendy Holdener n'a reçu le feu vert médical que lundi. Elle n'a donc pas tardé à reprendre ses skis. 'Je me réjouis d'être au départ. Je me sens bien. Mon équipe et moi avons pris cette décision ensemble', explique-t-elle.

Six autres Suissesses seront au départ samedi à Sölden (1re manche dès 10h). Il s'agit de Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Andrea Ellenberger, Corinne Suter, Camille Rast et Priska Nufer.

/ATS